Estilo de juego, detalles a mejorar y más de lo que quiere Gamero en Millonarios

Millonarios es uno de los equipos que más beneficio le podría sacar al parón al cual se vio obligado el Fútbol Profesional Colombiana ya que durante las ocho fechas de la Liga BetPlay Dimayor del primer semestre de 2020 tan solo registró seis puntos, aunque en los últimos compromisos mejoró un mejor estilo de juego en comparación con el inicio del certamen.

Precisamente el entrenador Alberto Gamero aseguró en entrevista para Win Sports que ha aprovechado el tiempo de para para realizar videoconferencias con sus jugadores y mejorar aspectos tácticos de cada una de las líneas. Igualmente aseguró que les muestra videos de partidos en los cuales dirigió a Deportes Tolima con el objetivo de encontrar el desempeño que anhela en el cuadro 'embajador'.

"Quiero un Millonarios que tenga mucha más posesión del balón. Este equipo venía mejorando. En las estadísticas teníamos el 58 % siendo el segundo. Hay algo bueno y hay cosas que tenemos que mejorar, con posesión y pases no se ganan los partidos", dijo.

El samario destacó que sus dirigidos intentaban tener inicio de juego con el balón dominado, pero aún así está trabajando para cambiar "cositas".

"Tenemos que cambiar cositas a la hora de atacar y unos detalles a la hora de retroceder, dos puntos primordiales que estoy corrigiendo", señaló.

Por otro lado, el director técnico azul manifestó que quiere darle solidez a su institución y además mirar las divisiones menores ya que Millonarios es el actual campeón nacional de la categoría sub 20.

"A medias que Millonarios mejore en los resultados y en la tabla, estos jugadores tendrá su oportunidad", puntualizó.

Gamero afirmó que mantiene su idea de juego de tener cuatro zagueros, un medio centro, dos interiores, dos extremos y un delantero centro.

"Encontré un equipo que jugaba más directo, no ha sido fácil cambiar la mentalidad, hemos tratado de cambiar el esquema, veo al equipo largo y no me gusta. Encontré en la mitad un Duque que le gustaba jugar solo y me descuidaba el centro". aseveró.

Finalmente, el entrenador aseguró que les muestra a sus jugadores videos del primer tiempo del partido que disputó Deportes Tolima contra Boca Juniors en la Copa Libertadores de 2019 y la final del cuadro 'pijao' ante Atlético Nacional para dar ejemplos del estilo que desea en Millonarios.