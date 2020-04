“Estuve cerca de jugar con Zlatan”, la confesión de una figura del América

Estuvo en la mira del técnico Guillermo Barros Schelotto y pudo haber compartido camerino con el delantero sueco, Zlatan Ibrahimovic. Así lo confesó un jugador del América de Cali, quien finalmente se decantó por la oferta del cuadro escarlata.

Se trata de Matías Pisano, futbolista que reconoció que tuvo la posibilidad de ir al cuadro californiano en la MLS, la máxima categoría del fútbol en Estados Unidos. No obstante, las negociaciones no se cristalizaron y el argentino aceptó la propuesta de integrar las filas vallecaucanas, saliendo campeón en diciembre pasado del FPC.

"Me hubiese gustado que me dirija Guillermo (Barros Schelotto) en Los Ángeles Galaxy y compartir un vestuario con Zlatan Ibrahimovic. Estuve cerca el año pasado, pero finalmente no se pudo dar porque eligieron a Cristian Pavón", dijo Pisano en Radio Mitre donde también dejó claro que le gustaría jugar en Boca Juniors si tuviera la posibilidad de escoger su llegada a uno de los dos grandes de Argentina.

Cabe recordar que el mediocampista ha sido un hombre importante en el América de Cali bajo el mando del técnico Alexandre Guimaraes. Su calidad en el centro de la cancha ha sido indiscutible, juntándose con hombres como Duván Vergara y Michael Rangel en la generación de fútbol ofensivo. Entre los tres hicieron de los ‘Diablos rojos’ un equipo contundente a la hora de llevar peligro al arco rival.

"Me encantaría jugar en Boca (Juniors), por mi familia que es toda hincha de Boca y por tratarse de uno de los clubes más grandes de la Argentina", agregó Pisano, quien se encuentra a la espera de poner fin a la cuarentena para estar a las órdenes del actual campeón del fútbol colombiano.