Fabián Sambueza confirma cómo avanza su recuperación para volver a las canchas

El argentino Fabián Sambueza confirmó mediante un video en la las redes sociales de Independiente Santa Fe que su recuperación se ha dado de la mejor manera y que posiblemente estaría disponible para el duelo de la fecha 18 de la Liga Betplay, partido en el cual estarán enfrentando a Independiente Medellín.

El volante, que es una de las figuras del equipo que dirige Harold Rivera, confirmó que ya realizó trabajo de campo con el resto de sus compañeros y que espera estar listo para ser convocado para una nueva fecha del torneo local.

“La verdad que tuve la fortuna que el pisotón no tocó ningún tendón, ningún hueso y eso fue muy importante. Ahora hay que espera a que cicatrice bien y hacer una buena recuperación con respecto al corte, así que me siento bien, ya he entrenado con el equipo y ojalá pueda estar disponible para el profesor este partido”, dijo el jugador.

Fabián se lesionó en el duelo ante Boyacá Chicó después de recibir un fuerte pisotón en la mano izquierda en los primeros minutos del partido. El jugador fue trasladado a un centro hospitalario por el corte que tenía la mano y que debía ser revisado con urgencia.

Sambueza venía teniendo un buen rendimiento con el equipo que por el momento es segundo en la tabla de clasificación y que es uno de los más regulares del torneo de nuestro país ya con la clasificación en el bolsillo.

En el departamento médico de Santa Fe continúa el portero Leandro Castellanos que sufrió una lesión muscular en ese mismo partido ante Boyacá Chicó y todavía está en su proceso de recuperación esperando que su ausencia de las canchas no supere los 15 días.

Fabián Sambueza a última hora logró renovar su vinculo con Independiente Santa Fe luego que su contrato terminará en el mes de junio y se lograra concretar su continuidad hasta diciembre de 2020 teniendo en cuenta que la liga no pudo tener su desarrollo normal tras la suspensión por la Covid-19.