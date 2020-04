Fabián Vargas lo tiene claro: el jugador del América que le recomendaría a Riquelme

El elegido del ahora analista de televisión es el volante del América de Cali, Rafael Carrascal, quien se convirtió en un hombre importante el cuadro escarlata el año pasado para conseguir la estrella catorce de los diablos rojos, club que venció en la final al Junior de Barranquilla de manera incontestable.

“Si me pide una recomendación a mi me encanta Rafael Carrascal. Es un buen volante, Guerrero y de buen pie que jueguen el América de Cali. Es ideal para el paladar que tiene el hincha de Boca”, señaló Fabián Vargas en entrevista con el diario AS.

Cabe indicar que Carrascal fue el motor del mediocampo del América en la temporada anterior al lado de Luis Alejandro Paz. Entre ambos futbolistas le dieron oxígeno al onceno vallecaucano en la zona de recuperación para convertirlo en un club sólido en zona defensiva para el remate de año.

Por el mediocampista, igualmente, existe una querella interpuesta por el Deportes Tolima contra el América de Cali, debido a que el futbolista renunció de manera unilateral en el equipo vinotinto y oro para terminar en las filas del conjunto dirigido por Alexandre Guimaraes. La situación se encuentra en estudio por parte de la FIFA.