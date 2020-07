Farid Díaz habló de los motivos que truncaron "su sueño" de llegar a Santa Fe

Tras el regreso de la Liga de Fútbol en Paraguay, uno de los colombianos que volvió a la competencia fue el lateral Farid Díaz, quien en Colombia es recordado luego de su paso por Atlético Nacional y quien integró la Selección Colombia. El futbolista, quien actualmente hace parte del plantel de Nacional de Paraguay, habló con 'Planeta Fútbol' y allí, además de referirse a los protocolos del deporte en ese país para gestionar su regreso, también habló de cómo fue esa fallida llegada a Santa Fe.

Lea también: Boca Juniors estudia dos ofertas internacionales por Sebastián Villa

Refiriéndose a los protocolos, Díaz señaló: "Desde que uno llega y entra al estadio lo hacen pasar por una máquina, le miden temperatura y todo. Estamos distanciados de los compañeros, cada quien tiene sus botellas de agua, todo ese protocolo se ha adaptado de la mejor manera y se evitan las concentraciones, algo que es difícil pero a lo que nos hemos adaptado. Hay que saber que, dependiendo del protocolo que se monte, si se sabe llevar, podremos jugar".

Luego, refiriéndose a su presente futbolístico y a las posibilidades de retiro que aparecen en el camino, afirmó: "El martes jugamos contra Sportivo Luqueño. Estoy en un buen ritmo, desde la parte física me siento bien y no sé si es en uno, dos años más, la verdad que hay que esperar".

Le puede interesar: Atalanta se resiste: rechazó millonaria oferta de Atlético de Madrid por Duván Zapata

Y posteriormente habló de esa fallida llegada a Santa Fe, que no se pudo dar hace algunos meses y la cual él consideró como un sueño: "Yo me demoré una semana entrenando en Bogotá, era un proyecto que yo tenía, un sueño y me iba a quedar en Bogotá. Era una muy buena institución para proyectar cosas a futuro y a corto plazo, pero no se pudo. No se puede echar en saco roto nada, echarle la culpa a nadie, pero el fútbol es así, un día estamos y al otro día no".

Finalmente, concluyó hablando de los 'falsos positivos' que se dieron respecto a los contagios de coronavirus en el fútbol paraguayo: "De los falsos positivos no sabíamos, no estamos involucrados en eso porque nos pareció raro, la gente de logística tiene que preocuparse por su equipo. Pero estamos tranquilos, uno tiene que cumplir protocolos para que esto pueda avanzar, no hubo inconvenientes y por eso es que el fútbol arrancó de buena manera".