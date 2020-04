"FCF tiene recursos para salvar a los equipos colombianos"

Luego que el Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, asegurara que el gobierno nacional no se encuentra en disposición de ayudar a los equipos del fútbol colombiano para palear la crisis generada por la suspensión de la Liga Betplay, César Guzmán, máximo accionista de Patriotas, afirmó que la Federación Colombiana de Fútbol tiene los recursos suficientes para ayudar a los clubes mientras se recibe la autorización para reanudar el campeonato nacional.

"La Federación puede echarnos ese salvavidas para que los clubes colombianos no nos hundamos en este lago", dijo el directivo al noticiero de Red Más, asegurando que no se necesita una ayuda externa para que los equipos reciban el apoyo que esperan. "Nosotros solo estamos solicitando una ayuda para subsanar los próximos tres meses en los que no vamos a tener ingresos. Esa ayuda no hace falta que venga de fuera, cuando podemos obtenerla perfectamente del interior”, agregó.

La solución que propone César Guzmán es que a los clubes del rentado local les sea otorgado un préstamo sobre los derechos de televisión firmados hasta 2027. “Que nos resten de ahí esa plata que pedimos como ayuda para concertar con nuestros trabajadores y asegurar el pago de las prestaciones en estos meses en los que no haya competencia", afirmó el dueño de Patriotas de forma vehemente.

Cabe manifestar que la Dimayor, el domingo pasado, envió una carta al presidente de la República, Iván Duque, para que este abogara por un préstamo frente a la emergencia sanitaria. La misiva fue objeto de críticas en redes sociales, tanto de hinchas como de un sector de la prensa, recordándole al presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, su actitud desafiante frente a algunos temas coyunturales meses atrás.