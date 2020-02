Felipe Jaramillo explicó sus problemas con Pinto y la polémica salida de Millonarios

Una de las polémicas en el mercado de fichajes del fútbol colombiano fue la salida del volante Felipe Jaramillo desde Millonarios hacia América de Cali. Transferencia que en Bogotá no cayó bien por la rivalidad entre ambos clubes y el proceso que había tenido el volante en el cuadro azul que confió en él fichándolo desde Leones y recuperándolo de una lesión que a la postre sufrió.

Sin embargo, el jugador aseguró que su salida se dio por culpa del cuadro azul y que de su parte no hubo mal proceder: “El tema en Bogotá es que Millonarios dice que hace uso de la opción de compra el último día, ya había rumores de América de Cali; llegó el 2 de enero y de Millonarios nunca me llamaron para arreglar el contrato, por lo cual decidí llamar a Tulio Gómez y venir a Cali”, señaló en diálogo con el programa ‘Zona Libre de Humo’.

Sobre los mencionados problemas con Jorge Luis Pinto, el mediocampista escarlata explicó: “Pinto es el campeón en eso de las jornadas de trabajo, con él tratamos de hablar y concertar, pero no se pudo; siempre he dicho algo y es que, si los entrenadores no han jugado fútbol, no entenderán al jugador”, enfatizó.

Y negó haber tenido algo más trascendente en las diferencias con el entrenador: "Simplemente lo que dije en una entrevista en Bogotá, fue que las jornadas de entrenamiento en eran extenuantes y el grupo estaba reventado; y eso se tomó como que hice algo en contra del ‘profe’ Pinto”.

Para cerrar, habló sobre la confianza de Guimaraes de cara al próximo clásico vallecaucano donde visitarán al Deportivo Cali el sábado: "El ‘profe’ nos dijo que el año pasado allá no nos fue bien y que teníamos pendiente el tema de sacar resultado en el estadio del Deportivo Cali, nosotros estamos preparados para ganar donde sea".