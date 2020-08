Fernando Jaramillo: "Se tiene un gran producto y hay que trabajar en la unión"

Fernando Jaramillo es uno de los candidatos a la presidencia de la Dimayor y, en ese sentido, habló de su objetivo principal en caso de llegar a esa posición que se convirtió uno de los focos de conflicto más grandes de los equipos del fútbol colombiano. En ese sentido, Jaramillo apunta a la unión de todos los equipos y a una reactivación rápida del deporte de la mano del gobierno y los dirigentes, tal como lo dijo en el programa 'Planeta Fútbol', de Antena 2.

"No me siento triunfalista, creo falta mucho trecho y hay otros candidatos", arrancó aclarando Jaramillo, quien manifiesta cómo debe manejarse este conflicto de dirigentes: "La Dimayor se debe tratar como un gremio. Un gremio con autoridades locales, patrocinadores y mucho más. Se tienen que cuidar los partrocinadores porque este momemnto es difícil para la humanidad. Definir cómo tratar este momento no le corresponde a un equipo, los 36 equipos que deben trabajar unidos e impulsar el fútbol para el mismo lado. Hay que trabajar para todos y no para pocos".

Posteriormente aseguró: "Se tiene un gran producto en el fútbol y hay que partir de esa base, de un trabajo unido, con criterios diferentes, transparencia y tratando a todo el mundo por igual, se puede llegar lejos. Se sabe que es un momento difícil porque las fuentes de ingreso casi no existen y se debe dar esa unión más que nunca".

Sobre ser el principal candidato, Jaramillo remarcó: "Los equipos deben tomar una decisión informada. Ellos si quieren aplazar la asamblea deben tomarse su tiempo, es un momento histórico y no hay que correr y tomar una decisión. Es algo que deben tomar con calma".

Posteriormente, remarcó en qué se enfocaría su mandato: "Se tienen que enfocar los 36 equipos en reanudar la competencia de la manera más práctica. No es fácil decir que se va a hacer en uno o en cinco sitios. Eso lo determina lo que esté pasando con la pandemia y lo que diga el Gobierno de lo que les va a permitir hacer. Lo primero es no poner en riesgo la salud de los jugadores, por otro lado, dependerá de la parte logística, hay que ver dónde se juega, pues es muy difícil tener a un jugador en una concentración, lejos de su familia en estos momentos tan angustiantes".

Y sentenció: "Trabajando de la mano con el Gobierno Nacional y el Ministerio del Deporte, con una propuesta lógica. Evitar el corrillo y la campaña, para que la bola empiece a rodar. El fútbol tiene un impacto social y psicológico muy importante en la gente. Hay que jugar definitivamente, el fútbol debe empezar lo antes posible".