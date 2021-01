Fernando Uribe reconoció otras ofertas y confesó la razón para llegar a Millonarios

Millonarios cerró hace unos días su atractivo mercado con la llegada del delantero Fernando Uribe, jugador pedido por los hinchas y hasta la prensa del cuadro azul y que arribó a la capital en condición de libre y con muchas ilusiones en su segundo ciclo con el club del que aseguró ser hincha.



En la rueda de prensa de este viernes, el delantero no ocultó su felicidad: "Es lindo volver a lo que siento es mi casa. Feliz de estar acá aportando muchísimo desde donde esté… Si bien no soy hincha de cuna, me volví hincha del equipo, quiero que consiga los resultados, que consiga títulos”, agregó.

Sobre lo que siente por el club bogotano, comentó: “Es un tema que se ha tocado hasta en mi familia, Millonarios tiene una mística que te envuelve, me tocaron jugadores de mucha calidad y que tenían mucho sentido de pertenencia por el club. Eso hace que uno le coja cariño al club, aunque la llegada fue difícil, pero la hinchada me acogió bien y eso también ayudó, eso hizo que me enamore del equipo, aunque no sea hincha desde la cuna".

Y cerró hablando de cómo se dio su llegada: "Si, estaba en un dilema, en una situación difícil, tenía otras opciones, pero quería ser feliz y estar en el lugar donde me sintiera bien y querido, eso me lo hizo sentir la hinchada, espero retribuir eso con goles", recordando que estuvo muy cerca de Junior y tenía sondeos internacionales, pero en los últimos días del mercado se inclinó por el equipo azul.

Fernando Uribe estaba en los planes de Alberto Gamero para tener sus primeros minutos ante Boyacá Chicó en la fecha 2 de la Liga Betplay, pero el partido fue aplazado y deberá esperar hasta fin de mes cuando se enfrenten a Once Caldas.