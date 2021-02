Fernando Uribe y un mensaje de amor hacia Millonarios tras su debut

Fernando Uribe debutó en Millonarios otra vez en la victoria del cuadro 'Embajador' ante el Once Caldas por 4-3. El delantero anotó gol en los primeros minutos del compromiso y se siente ilusionado por haber aportado en el triunfo azul.

Aunque todavía no se siente al ciento por ciento, trabajará fuerte para estar en las mejores condiciones y darle al cuadro 'Embajador' un nuevo título del fútbol colombiano

Tras su primer partido, Uribe escribió un emotivo mensaje en redes sociales donde le agradece a la hinchada por el apoyo y resalta su amor hacia Millonarios.

"Tantos sentimientos en un solo momento. Solo me queda agradecer a Dios quien me respalda en todo momento, a mi familia que están en las buenas y en las no tan buenas, a mis compañeros porque me recibieron con los brazos abiertos y a la mejor hinchada del país por su cariño", escribió el artillero del cuadro 'albiazul'.

Ahora el atacante se prepara de cara al duelo ante el Independiente Medellín de este jueves por la cuarta fecha de la Liga Betlay.

La consigna del elenco azul es seguir en la senda del triunfo para poder conquistar la liga que le dé una alegría a la hinchada y así clasificar a un torneo internacional.