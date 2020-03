Fiel a Nacional, Sebastián Pérez afirma que nunca jugaría en Medellín

Uno de los futbolistas colombianos que llamó mucho la atención en los últimos años fue el volante antioqueño de 27 años Sebastián Pérez. El mediocampista brilló con Atlético Nacional en la consecución de la Copa Conmebol Libertadores 2016 y que además le permitió ganarse un lugar para integrar la Selección Colombia en algunos partido de la eliminatoria.

Pérez ha tenido en los últimos años algunos contratiempos en su carrera desde que fue transferido a Boca Juniors. El antioqueño tuvo por momentos continuidad en el cuadro 'xeneize', pero luego perdió su lugar por lo que se marchó para vestir las camisetas de Pachuca de México y Barcelona de Ecuador, club con el finalizó un préstamo de un año.

Le puede interesar: Entrenadores con los mayores ingresos a pesar de no tener equipo

Ahora, el volante se volvió a unir a Boca Juniors, equipo dueño de sus derechos deportivos, en donde espera contar con una nueva oportunidad de la mano de Miguel Ángel Russo. Pérez. Al margen de su actualidad, Pérez afirmó en diálogo con Win Sports, que contó con varias ofertas para volver al fútbol colombiano, pero tuvo algunos malos entendidos con los directivos del conjunto ecuatoriano que lo obligaron a no tener actividad en el primer semestre de 2020.

El mediocampista indicó tuco acercamientos con instituciones colombianas y no le cierra la puerta a ningún club nacional, aunque dejó claro que nunca jugaría para Deportivo Independiente Medellín, tradicional rival de Atlético Nacional.

Lea también: Directivo de equipo de Fórmula 1 propuso infectar a los pilotos con Covid-19

"Tuve varios acercamientos de varios equipos, no digo nombres por respeto, pero siempre hubo una pelea entre Boca y Barcelona que no me dejaron salir. No le cierro las puertas a ningún equipo, pero en Independiente Medellín no jugaría, soy hincha de Nacional", afirmó.