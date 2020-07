Franco Armani ilusiona a Nacional: lo último sobre su retiro en Colombia

Sin lugar a duda, uno de los ídolos de la reciente época gloriosa de Atlético Nacional es el portero argentino Franco Armani, quien se convirtió en el líder natural del cuadro verdolaga que obtuvo numerosos títulos locales y dos internacionales.

Hoy Armani es figura y referente de River Plate, además de ser uno de los mejores jugadores de la Selección Argentina. Sin embargo, el guardameta tiene memoria y no se olvida de Atlético Nacional; tanto de lo que logró, como la promesa de retirarse en el elenco antioqueño.

“La verdad que nunca pensé que iba a lograr tantas cosas en Atlético Nacional. Si bien uno trabaja y se esfuerza día a día, nunca me imaginé que iba a ser un referente. Mucho menos que iba a quedar en la historia del club. Con el pasar de los años, cuando fuimos ganando cosas, prácticamente ganamos todo y solo estaba pendiente esta. Era un anhelo conseguirla. Confiamos en el grupo y en los jugadores”, señaló en una entrevista al medio digital ‘Rincón del Deporte’.

Y habló de su anhelado retiro en las toldas del cuadro antioqueño: “La verdad que para mí Atlético Nacional es todo. Fue el equipo que creyó en mí, que confió, que me vio crecer como futbolista y persona. Solo tengo palabras de agradecimiento. Obviamente me quiero retirar ahí, ya lo he manifestado en varias ocasiones. En mi despedida, me comprometí con el hincha para retirarme en la institución. Lo prometido es deuda”.

Aunque Franco Armani fue vinculado con equipos europeos en algunos meses pasados, todo quedó quieto y todo apunta a que su futuro inmediato estará en River Plate de Argentina y posteriormente en Atlético Nacional; sin embargo, no hay fecha tentativa de su regreso a Colombia, pues aún es pieza clave de la selección de su país