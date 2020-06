Freddy Rincón defendió a Pinto por sus exigencias a los jugadores de Millonarios

Después de su laureada carrera como futbolista, Freddy Rincón incursionó como asistente técnico y encontró en Jorge Luis Pinto una gran oportunidad de figurar y continuar con el aprendizaje en pro de su sueño de ser estratega. En Millonarios lograron varias cosas importantes, pero los resultados finalmente no se dieron.

En diálogo con el ‘Super Combo del Deporte’ de RCN Radio en Cali, Rincón se manifestó sobre la forma de trabajar de Jorge Luis Pinto en Millonarios, defendiendo sus métodos estrictos que le ocasionaron problemas en el elenco bogotano y también en otros proyectos que ha tenido.

“El ‘profe’ tiene su forma de trabajar, yo fui jugador de él y pasé por las mismas que están pasando muchos ahora, tal vez él tenga un poco más de edad y yo la pasé, nunca tuve problemas con él, me parece a mí que cada uno lo lleva y entiende como quiere”, señaló Rincón.

Luego señaló su molestia porque no ha dirigido en el FPC como DT en propiedad, pero sí lo ha hecho en Brasil: “Creo que porque hablo de frente y eso a las personas les duele; además si yo fuera a coger un equipo no iba a permitir que directivos se metieran en mi trabajo porque a la hora de que lo hagan y después vaya mal, el primero que se va es el técnico, y ellos no van a asumir culpas. Prefiero yo mismo tomar mi responsabilidad, y así hundirme o que las cosas salgan a flote”.