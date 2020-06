Freddy Rincón no se guardó nada: también le tiró duro a Santa Fe por no llamarlo

En medio de la cuarentena que vivía el fútbol, una de las voces que más hizo ruido por sus opiniones y anécdotas fue la de Freddy Rincón, icónico exjugador de la Selección Colombia y de varios clubes que es especialmente recordado por su gol ante Alemania en el Mundial de Italia 1990 y por su corto paso en el Real Madrid.

Rincón habló de varias cosas en el ‘Supercombo del Deporte’ de RCN Radio Cali. Se refirió a su paso como asistente técnico de Millonarios, el América de Cali, su opinión sobre la situación de James en el Real Madrid y aprovechó para lanzarle un dardo a Independiente Santa Fe, club donde fue un futbolista muy destacado, pero teniendo una polémica salida al América de Cali.

“Santa Fe es una cosa curiosa, yo salí de allá y al contrario de problemas le dejé dinero. Alguna vez me nombraron el mejor jugador de Santa Fe en todos los tiempos y nunca me llamaron para nada, la verdad es que uno a veces no llega a entender las cosas porque el fútbol está así. Afortunadamente jugué fútbol tengo un nombre, hice una carrera y una serie de cosas que no dependo del fútbol en este momento para vivir, ya dependí mucho y afortunadamente puedo hablar tranquilamente sin ningún problema”, apuntó Rincón cuando le preguntaron por su distancia con Santa Fe luego del retiro.

Asimismo, respondió con molestia cuando lo cuestionaron por las nulas oportunidades que ha tenido en el fútbol colombiano como timonel, a pesar de destacarse como asistente y como técnico en Brasil: “Creo que porque hablo de frente y eso a las personas les duele; además si yo fuera a coger un equipo no iba a permitir que directivos se metieran en mi trabajo porque a la hora de que lo hagan y después vaya mal, el primero que se va es el técnico, y ellos no van a asumir culpas. Prefiero yo mismo tomar mi responsabilidad, y así hundirme o que las cosas salgan a flote”.