Fredy Guarín asombró a todos: el diálogo con Falcao para que llegue a Millonarios

Millonarios empezó con pie derecho su temporada tras vencer en el primer partido de la Liga Betplay a Envigado en Manizales y ahora aguarda por lo que pueda suceder en la segunda fecha ante Boyacá Chicó y la tercera contra Once Caldas. Además, la llegada de jugadores como Freddy Guarín y Fernando Uribe han ilusionado a la afición.

Precisamente, Guarín estuvo en rueda de prensa e ilusionó aún más a los hinchas azules hablando de su compromiso con el club del que es hincha y con un diálogo que tuvo con Radamel Falcao para que también se anime a llegar al cuadro capitalino.

Lea también: Sigue la novela en Junior: las posibilidades de Teófilo para ir a Argentinos Juniors

"Feliz de estar cumpliendo un sueño que tengo desde niño. En mi familia somos todos hinchas de Millonarios. Estoy disfrutándolo cada día, esto es lo que me gusta hacer y lo estoy haciendo con el equipo de mis amores… Encontré un equipo joven con muchas ganas, un equipo con que tiene mucha ambición, un entrenador que está convencido de lo que quiere. Una familia, prácticamente, una familia que está soñando y quiere dar alegrías", señaló en primera medida.

"Hay varios jugadores jóvenes con mucho talento. Detallo mucho a ‘Chicho’ Arango, que me acuerda de Falcao cuando estábamos en Porto por cómo se entrena y se alimenta, tiene mucho futuro", comentó y hablando del ‘Tigre’ soltó la sorpresa: “cuando se oficializó lo de Millonarios hablamos con Falcao. Le dije que ya era hora de que él venga, esperemos que no sea después de que yo me retire y que podamos compartir ese sueño que siempre habíamos hablado".

De interés: Últimas novedades en el departamento médico de Millonarios

"La familia de mi padre son todos de Millos, yo viví recién nacido en Bogotá, mi padre es muy aficionado al fútbol, vive 24/7 con una pelota en la cabeza. Nos inculcó desde niños el azul y todos somos de Millonarios… Antes de irme de Colombia Millonarios era muy diferente. Ahora es un equipo joven con mucho material para construir. Llego con 34 años y puedo aportar tanto con el proyecto y dentro del campo, eso me tiene muy motivado", subrayó Guarín.

Y cerró recalcando su pasión por el cuadro azul: "Estuve 7 meses afuera de una cancha y es difícil volver y estar 25 minutos en una cancha. Lo hice por compromiso con el equipo, le dije al profe que si me necesitaba ahí iba a estar. Siempre he sido hombre de retos".