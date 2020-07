Fredy Guarín y el anuncio que activaría a Millonarios

Fredy Guarín, al parecer, no atraviesa su mejor momento en el fútbol brasileño con el Vasco da Gama. Si bien sus compañeros entrenan, el colombiano no lo hace de la misma manera y todo pasaría por situaciones personales. Pese a que renovó su contrato en febrero, el mediocampista no la estaría pasando bien en Río de Janeiro.

Así las cosas, el futbolista de 34 años podría dejar las filas de Vasco si sus inconvenientes personales no tienden a la mejoría, haciendo difícil que encuentre equipo en este momento. Nacido en Puerto Boyacá tendría que mirar nuevas opciones en una época donde el mercado está en dificultades para hacer traspasos.

"La novela de Guarín estaría a punto de finalizar y hay temor en Vasco de que el colombiano se vaya. Completa seis días sin entrenar en el equipo", informó el portal Globo Esporte de Brasil, sin detallar los problemas que padece el colombiano. "Su ausencia en las prácticas fue autorizada por la gerencia y fue causada por un problema particular, que se espera que se resuelva en las próximas horas", agregó.

Incluso fue más allá: "existen dudas sobre el futuro del colombiano. En Vasco están a la expectativa sobre si puede superar su problema particular. Fredy Guarín estaría considerando la posibilidad de regresar a su país". ¿Millonarios podría ser su nuevo equipo? Cabe recordar que el conjunto azul intentó convencer al jugador hace unos meses, aprovechando que Guarín es un hincha declarado de la escuadra capitalina.

También vale mencionar que el boyacense estuvo en Colombia pasando la cuarentena. No obstante, regresó a Brasil para incorporarse a los trabajos de Vasco da Gama, cumpliendo con el confinamiento exigido para evitar el contagio del covid-19.