Fuerte advertencia para Junior: litigio podría llegar hasta instancias de la FIFA

Jonathan Álvez es un nombre que siempre ha causado problemas en el Junior de Barranquilla. El delantero uruguayo fue un refuerzo prometedor en medio de la ambiciosa temporada 2018 del elenco ‘tiburón’, pero su paso por el fútbol colombiano resultó decepcionante, pero, eso sí, muy costoso para la directiva.

Llegó a Junior proveniente del Barcelona de Ecuador y solo anotó dos goles en 18 juegos, por lo que decidieron cederlo al Internacional de Portoalegre y luego librarse de él. Hoy milita en el Barcelona de Ecuador de nuevo, pero le siguen cobrando dinero a Junior.

En unas declaraciones recogidas por ‘Habla Deportes’, el presidente de Barcelona de Guayaquil, Carlos Alfaro Moreno, explicó que aún están cobrando cuotas de aquella transferencia a Junior y que, en caso de no llegar pronto a un acuerdo, podrían acudir ante la FIFA para que desde la entidad exijan el pago.

“Se pagaron tres cuotas. La cuarta está vencida hace tiempo y es la que no se ha cancelado. Hemos iniciado a través del recurso formal mediante FIFA el pedido de esa cancelación, estamos esperando aquellos partidos de Copa Libertadores y el encuentro directivos para hacer el pedido formal como nueva administración, pero como no hemos podido encontrarnos, hemos hecho el pedido formal para que no se llegue a una última instancia”, expresó al directivo.

Así las cosas, la reanudación de la Copa Libertadores en septiembre podría definir esta engorrosa situación para el club ‘tiburón’, donde debería terminar de pagar una alta cifra por uno de los peores fichajes de su reciente historia.