Fuertes recuerdos de Gamero con NacionaI: "Ir a Medellín era salir en tanqueta"

En tiempos de cuarentena, mientras el deporte está detenido, los diferentes protagonistas aprovechan para algunos relatos históricos y curiosos de su ejercicio. En estos días, se han conocido anécdotas del fútbol colombiano y ahora fue el turno de Alberto Gamero, director técnico de Millonarios.

El estratega y exfutbolista del cuadro azul, relató momentos de tensión que se vivían años atrás en el duro clásico contra Atlético Nacional en Medellín; cuando en los años 80 y 90 ambas escuadras tenían los mejores equipos del rentado nacional y por ende la rivalidad era efervescente, incluso más que ahora.

Lea también: Arde Dimayor: Nacional convocó reunión y recibió dura respuesta de 10 clubes

“Nosotros ya sabíamos, cuando íbamos a jugar a Medellín contra Nacional, que íbamos a salir en la tanqueta. Eso sí póngale la firma, ya nosotros nos metíamos en eso. De los partidos que jugamos con Nacional allá, no me acuerdo de haber salido por la puerta del camerino para el bus. No me acuerdo, siempre era en tanqueta”, señaló el estratega en diálogo con DirecTv Sports.

Sin embargo, rescató la deportividad de ambas escuadras en la cancha, a pesar de la tensión que se vivía en las gradas: “A veces hay rivalidades entre equipos, puedes ir a un partido de liga y hay una rivalidad de equipos que quieren pelear, porque se tienen bronca. Pero la rivalidad de Nacional con Millonarios, en esa época, era porque eran partidos muy buenos”.

De interés: Miguel Ángel Borja denunció un aberrante hecho mientras pasa la cuarentena

Actualmente, Alberto Gamero coordina entrenamientos virtuales con los jugadores de Millonarios mientras se reanuda la actividad de la Liga Betplay. En medio de la crisis económica, el timonel fue uno de los primeros en aceptar la reducción de su salario y eso motivó a un pronto acuerdo de la directiva con los jugadores.