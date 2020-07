Gabriel Sánchez contó los motivos de su postulación a la presidencia de Dimayor

Gabriel Sánchez Sierra es uno de los nuevos candidatos a presidente de la Dimayor y, aunque su experiencia con el fútbol luce bastante distante, pues solo se conoce su paso por el tenis, lo cierto es que Sánchez desmiente esta situación y asegura que ha estado ligado al fútbol en diferentes etapas de su vida, motivo por el que, entre otros, decidió realizar su postulación a este importante cargo del fútbol colombiano.

Sánchez, quien durante 12 años fue presidente de la Federación Colombiana de Tenis, donde cosechó algunos logros, es reconocido como una persona capaz de liderar proyectos, algo que ya hizo y que le permitió llegar hasta el punto en el que se encuentra. "Yo he estado vinculado al fútbol en diferentes aspectos desde hace muchos años, incluso antes de llegar al tenis. De hecho, cuando era un niño jugué en las divisiones menores de Santa Fe", aseguró Sánchez al portal especializado en tenis, Match Tenis.

Luego, respondiendo a las dudas sobre su postulación y a la forma en la que se dio la misma, clarificó al mismo portal: "La idea nació de una reunión a través de 'Zoom' con un grupo de amigos con los que solemos hablar sobre política. Entonces, alguien me dijo que por qué no me le medía a esto, así que le envié mi hoja de vida a todos los equipos del fútbol colombiano. Tengo claro que para conseguir las cosas en la vida hay que trabajar y eso es lo que estoy haciendo".

Junto a Sánchez también se postuló el nombre de Julio Villate, otro de los que competiría con Luis Fernando Jaramillo por quedarse con el lugar como máximo dirigente del fútbol colombiano y se enfrentaría al problema de allanar el camino para que haya más unión entre los clubes, un acercamiento al gobierno y se le de continuidad a un deporte cuyas instituciones atraviesan difíciles momentos financieros.