Gamero confiesa sentirse "triste" con el presente de Millonarios

Millonarios perdió 1-0 ante el Independiente Medellín y continúa en la parte baja de la tabla. El técnico Alberto Gamero habló en rueda de prensa tras la derrota y confesó sentirse "triste" con el resultado, pues el 'embajador' buscaba un triunfo y no lo pudo conseguir en el Atanasio Girardot.

"Tristes, no por el comportamiento del equipo, triste porque nos vamos con cero puntos. Nos hicieron un gol cuando tuvimos la oportunidad nosotros", dijo Gamero con muestras de desazón por la situación deportiva que vive el elenco 'albiazul'.

Respecto a la carencia de llegadas al arco rival por la falta de generación de juego ofensivo, el entrenador explicó que se tuvieron aproximaciones, pero faltó precisión en el último cuarto de cancha para abrir la defensa enemiga y rematar.

"Si no hubo remates al arco, ahí es donde tomamos malas decisiones, pero tuvimos aproximaciones. No es que no llegáramos. No vinimos a escondernos, vinimos a buscar un resultado. Ellos fueron más efectivos", analizó.

Sobre la actuación a nivel general de los futbolistas, Gamero resaltó el desempeño de Eliser Quiñones, que para él fue el que mejor desempeño tuvo.

"Hoy los jugadores que traíamos eran para sacar un resultado. El jugador que, para mí, no venía jugando fue Quiñones y hoy hizo un buen partido", concluyó.