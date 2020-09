Gamero confirmó otro lesionado en Millonarios y el reemplazo de Macalister Silva

Luego de rescatar un empate contra el Deportivo Cali la semana anterior en un juego aplazado de la Liga Betplay, Millonarios ultima detalles para recibir en El Campín a Once Caldas en juego válido por la fecha 9 del certamen local.

El técnico Alberto Gamero entregó rueda de prensa este jueves y comentó varios detalles de la actualidad de la plantilla azul; entre otras cosas, la lesión del defensor Juan Pablo Vargas y las variantes que tiene por la ausencia de Macalister Silva.

"Hubo cosas muy buenas, estamos corrigiendo. Esto es de corregir todos los días. A pesar de ser visitante y jugar con un equipo tan importante, tuvimos la valentía. Estamos esperando a Juan Pablo Vargas que tiene una molestia y esperando por si le toca a Bréiner Paz", señaló en primera medida sobre el costarricense.

"Juan Pablo tuvo una molestia el lunes en un estiramiento. Hemos tratado de darle estos 4 días para ver si de pronto tiene mejoría. Hoy tampoco pudo hacer fútbol táctico. Ojalá le alcance", agregó.

Sobre el reemplazo de Macalister Silva, lesionado contra el Cali, comentó: "Diego Godoy tuvo un buen trabajo. Tenemos que buscar la variante de Macalister. Tenemos la posibilidad de Salazar o de Godoy por dentro pero ahí serían dos cambios. Yo lo que quiero es que los jugadores entiendan que están para jugar todos y que al que yo elija me tiene que responder bien”.

"Yo no me quiero acelerar con Montoya, pero lo veo bastante bien. Quiero que cuando vaya a entrar tenga la confianza necesaria. Su evolución me tiene contento, pero no nos vamos a adelantar. Santiago se viene tomando confianza en las prácticas de fútbol que venimos haciendo desde la semana pasada. Quiero darle más fútbol para que se tome confianza. Queremos que todos nos sintamos tranquilos", subrayó sobre otro volante creativo que más adelante podría dar una mano en Millonarios.

Y cerró hablando se Stiven Vega, otro joven jugador que podría ayudar en momentos difíciles de la plantilla: “Vega es una posibilidad. Estamos mirando. Vamos a jugar de local y necesitamos un jugador que sea más creativo, que tenga más mano a mano. Se requiere pisar área y resolver situaciones".