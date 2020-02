Gamero criticó primer gol de La Equidad: "Fue una jugada desleal"

Millonarios empató 2-2 ante La Equidad y sigue sin poder ganar su primer partido de manera oficial en la era Alberto Gamero. Precisamente, el entrenador mostró su descontento con una decisión del árbitro en el primer gol de La Equidad, donde según el estratega "no hubo juego limpio".

"Yo sé que hablo y me expulsan, por eso mejor no hablo. El primer gol fue una jugada desleal pero bueno, ya está, no hablo porque después el miércoles aparezco con 10 fechas (de suspensión)", aseguró Gamero, que se mostró enojado con lo ocurrido en el compromiso.

Puede ver: Millonarios sigue sin ganar y no pudo con La Equidad en el Campín

De igual manera, el entrenador hizo 'mea culpa' y en consiente de que sus dirigidos no están pasando por un buen momento, por eso sabe que deberá seguir trabajando para potenciar cada una de las posiciones de la escuadra.

"Estamos cometiendo errores en defensa, pocos pero nos están cobrando los rivales en esas. Tenemos que estar más concentrados porque estamos anotando pero no sacamos ventaja", criticó el timonel, que espera mejorar lo más pronto posible porque el campeonato es corto y se define rápido.

Sobre esto, Gamero mostró su preocupación por este aspecto. "Preocupa el tema de los puntos, claramente hemos sumado poco. En cuanto al juego estoy tranquilo, hemos evolucionado como equipo, hemos encontrado variantes y seguimos trabajando para que no sea cómo inicia sino cómo acabemos".

Finalmente, el técnico 'embajador' le envió un mensaje a los hinchas que están preocupados por el presente del conjunto. "El fútbol es de cabeza fría y trabajo, sé que el hincha está dolido tanto como yo porque hoy queríamos ganar y para eso vinimos".

Mire acá: El juego de Millonarios mejoró pero no le alcanzó para ganarle al Cúcuta

"Este equipo quiere ganar, tiene hambre, sí yo sé que comete errores, pero a mí me tiene tranquilo y contento la vocación y actitud del equipo de salir a buscar y a ganar", concluyó.

Millonarios jugará su próximo partido ante el Always Ready de Bolivia por la primera ronda de la Copa Sudamericana. El partido de ida será este jueves 6 de febrero en El Campín de Bogotá. Posterior a ello el azul se medirá ante Jaguares en Córdoba.