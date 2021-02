Gamero destacó el ataque de Millonarios, pero aceptó que hubo errores defensivos

Millonarios mantiene la buena racha con la que terminó el 2020 e inició este 2021 después de derrotar con marcador de 4-3 a Once Caldas en partido de la tercera fecha de la Liga BetPlay Dimayor I-2021 que se disputó en el estadio Héctor 'El Zipa' González de Zipaquirá.

Al término del compromiso, Alberto Gamero, director técnico del cuadro 'embajador', señaló que fue un encuentro "bonito" para la hinchada por los siete goles que se registraron, pero que deja mucho para trabajar por parte de los entrenadores.

"Fue un partido bonito para el hincha por que hubo siete goles. Vamos a mirar los errores. Me gustó mi equipo y me gustó Once Caldas por que vino a jugar y proponer", dijo.

Lea también: Marea de goles: Millonarios venció al Once Caldas en Zipaquirá

Gamero destacó el potencial ofensivo de Millonarios y señaló que su equipo pudo definir el partido en el primer tiempo

"Muy bueno los cuartos goles, en el primer tiempo pudimos hacer un par más y lo pudimos definir, pero no lo hicimos. Tuvimos un muy buen volumen de ataque con la salida de los laterales y uno de los dos medio centro", afirmó.

Por otro lado, el estratega aseguró que tendrá que revisar los errores y las razones de haber recibido tres goles como local.

"Tenemos que revisar los tres goles recibidos, de local no se puede, pero es parte del fútbol. Los tres fueron en repliegue", indicó.

Con respecto a los cambios de jugadores y las variantes que puede presentar el equipo en cada partido, Gamero aseveró que se registraron movimientos interesantes que lo dejaron tranquilo.

Le puede interesar: Cinco minutos y gol: Debut soñado de Fernando Uribe en su regreso a Millonarios

"Las variantes son interesantes, los movimientos me dejan tranquilo, hicimos cuatro goles y el fútbol se gana con goles. Hay que corregir la parte defensiva. El frente de ataque me dejó tranquilo y ojalá podamos seguir en racha".

Finalmente, Alberto Gamero se refirió al estado del terreno de juego del cual no se quejó y elogió sus condiciones.

"No puedo decir nada del partido entre Nacional y La Equidad, pero puedo decir que la cancha nos la han arreglado, ha mejorado, se presta para jugar, para hacer posesión. Ojalá a tengamos un poco mejor después", puntualizó.