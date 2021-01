Gamero habló de Fernando Uribe: diálogos que tuvieron y su aporte a Millonarios

En medio de un cuestionado mercado de fichajes en Millonarios, este lunes se conoció que Fernando Uribe ya llegó a un acuerdo con el club para jugar en la temporada 2021. Faltan detalles y hacerse oficial, pero el club y el jugador ya tienen un acuerdo de palabra, llegará en condición de libre e ilusiona a todos los fanáticos que pedían su regreso.

El técnico Alberto Gamero también se siente a gusto con la llegada del experimentado delantero y así lo manifestó en ‘Primer Toque’ de Win Sports: “Se está con esa conversación, ayer hablé con Serpa y Camacho y todavía estaban las posibilidades y los vi muy positivos. A lo mejor ellos también tienen sus diálogos entre ellos y plantean cosas, convencidos de que se podía hacer ese traspaso y eso es muy bueno porque todos estos días hemos halado de este tema”.

“Nosotros veníamos hablando de Fernando Uribe hace mucho, pero el tema tomó más fuerza por la lesión de Ricardo Márquez y recientemente Abadía. Esto de los contactos entre directivos y jugadores es un tire y jala, pero es muy bueno si se da la negociación para traer a Fernando Uribe”, agregó Gamero respecto a cómo se dio la llegada del atacante.

Sobre el aporte de Uribe al equipo, comentó: “Este es un equipo joven de una proyección que estamos haciendo hacia el futuro de Millonarios y es propiedad del club. A mí me enorgullece que esta camada no solo esté saliendo a un partido, sino que ya son una realidad y me parece que un jugador de experiencia como Fernando les enseñará a jugadores jóvenes como Márquez, Jáder Valencia y Abadía y eso les ayudará a crecer a ellos”.

También habló sobre el mercado de fichajes de Millonarios: “Nosotros los técnicos en esto de las contrataciones no podemos decir que nos falta algo, yo aspiro a trabajar bien con lo que tenga. Y nosotros venimos de una temporada en el año pasado donde conseguimos otros objetivos que nos propusimos como consolidar un grupo joven con varias fechas sin perder, más allá de no haber clasificado que era el objetivo principal”.

Y cerró dejando un mensaje a los hinchas del club: “Yo sé que este año ya tenemos que salir a pelear títulos con el proceso que construimos el año pasado y el grupo es consciente de eso, sabemos a qué jugamos y a qué entramos a la cancha. El aporte de los refuerzos es valioso y ojalá eso nos alcance para pelear título”.