Gamero lo contó: Millonarios perdería a una de sus figuras en el mercado

Mientras Dimayor adelanta gestiones para el pronto regreso del fútbol colombiano en medio de la pandemia que azota al país, los clubes buscan alternativas para mitigar el impacto económico tras la suspensión del campeonato y los jugadores trabajan desde casa en materia física para no perder el ritmo.

Alberto Gamero, técnico de Millonarios, contó en diálogo con 'Fanáticos' de Antena 2 Bogotá cómo se realizan los trabajos en el club azul durante la cuarentena obligatoria en el país y reveló detalles de algunos jugadores importantes en la actual plantilla.

“Hacemos trabajo virtual por la aplicación Zoom y hemos tenido un grupo consciente de quedarnos en casa, de cuidarnos y cuidar nuestras familias, motivante para que se queden en sus casas. No estamos juntos, pero estamos unidos. Por las tardes tenemos secciones de video mirando cosas, por cada línea. Cada sesión termina a los 40 minutos y se reinicia, son dos sesiones de ese tiempo. Completamos 31 jugadores, más o menos y se dividen en grupos para que la señal no sea lenta. Le estoy mandando a los jugadores acciones de ellos por partido y se les dice qué quiero mejorar, qué trabajo quiero que hagan y así se aprovecha la tecnología.

Sobre el futuro de uno de los mejores jugadores del equipo, fue sincero ante rumores de un regreso al balompié centroamericano: "No sabemos si Ortiz (José) va a jugar o si ese contrato se va a extender para que cumpla el tiempo activo en el club. Sé que Ortiz está en un muy buen concepto en el equipo y sé que quieren que se quede en la institución. No sé si se hará uso de la cláusula o si se extenderá el contrato, la verdad no lo sé”.

Por otro lado, se refirió a la recuperación esperada de uno de sus centrales: “Luciano Ospina no ha podido ser operado y dependiendo de cuándo lo operen, no sé si alcanzará a jugar el otro semestre. Nosotros tenemos un cupo para otro central, pero es para alguien sin contrato, pero ahí tenemos a algunos jugadores que deberán luchar por un puesto que deja este defensor”.

También expresó halagos hacia el capitán de su equipo: “Duque ha aprendido cosas que no le habían dicho o que no sabía, pero veo a un Duque más ordenado, más aplomado, un jugador que no se veía tanto antes. Yo le he dicho a él, una de sus tareas es quitar, entregar y ayudar a jugar a su equipo, pero ahí en la mitad de cancha, no por los costados. Y eso es algo que hay que seguir practicando”.

Y cerró hablando sobre el esperado regreso de Santiago Montoya: “Creería que para el mes entrante va a estar listo. Los arqueros les estamos dando la pauta en la parte física, pero con sus entrenadores les hacen ejercicios con el balón en las manos”.