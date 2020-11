Gamero: "Los muchachos quieren sudar la camiseta de Millonarios y clasificar"

Millonarios sigue soñando con clasificar a los ocho mejores del fútbol colombiano. El equipo azul derrotó 2-0 al América en Cali y mantiene firme su intención de entrar a las finales. El técnico Alberto Gamero se deshizo en elogios hacia sus dirigidos en rueda de prensa por la gran actuación hecha en el Pascual Guerrero.

“El grupo, a pesar de haber jugado el miércoles, vino y propuso un partido mano a mano. Teníamos el temor de la pelota quieta, pero me parece que mis dos centrales estuvieron impecables. Se hizo un esfuerzo grande. Felicitaciones para estos muchachos que quieren sudar la camiseta de Millonarios y clasificar a los ocho. ‘Me les quito el sombrero’”, aseguró el entrenador.

Sobre el papel de los canteranos en este equipo 'Embajador' que poco a poco demuestra condiciones para soñar en grande, Gamero reiteró que su ilusión que potenciar a cada uno de ellos porque eso es positivo para la institución y para los propios futbolistas que pueden mostrarse más.

"Me da alegría que son muchachos que van esperando su oportunidad, pero entran con amor y alegría. Me entusiasma por ellos, están creciendo. A los jugadores siempre les digo que no se preparen para un partido, sino que se preparen para un torneo. Muchas veces, los jugadores que menos juegan son los que más se preparan", resaltó.

Finalmente, analizó lo que fue el duelo frente al elenco americano, actual campeón del fútbol colombiano que ya se encuentra clasificado a las finales. “Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, con un rival que está prácticamente clasificado, había escuchado que quería sumar para la reclasificación. Vinimos y propusimos un partido mano a mano”, concluyó.

Millonarios está en la undécima posición a falta de dos fechas para terminar el todos contra todos. El equipo azul suma 24 puntos y tiene una diferencia de gol de 1.