Gamero recordó la polémica con Banguero y reveló detalles de lo que pasó

Luego de finiquitar su sufrida clasificación a la segunda fase de la Copa Sudamericana, Millonarios ha tenido una semana y más días para encarrilar su camino en el rentado colombiano y alistar detalles para el clásico contra Santa Fe este martes por la séptima jornada de la Liga Betplay.

Para hablar de la actualidad de Millonarios, estuvo Alberto Gamero en ‘ESPN Radio’ y contó varios detalles del progreso de su equipo en materia futbolística; y entre otras cosas, volvió a tocar el tema de Felipe Banguero y la polémica que se vivió con el jugador, que ahora lucha por una nueva oportunidad en el azul.

“Yo veía que íbamos 2-0 y por ahí me estaban entrando… nosotros vimos muchos videos. Esto a veces es como cuando el jugador le dice al árbitro, esta es la primera. Es que una amarilla se saca en cualquier momento; lo mismo un jugador que se equivoca”, explicó Gamero sobre la determinación de sustituir a Banguero en aquel partido ante Deportivo Pasto donde ingresó Felipe Román.

Posteriormente continuó explicando al detalle lo sucedido con el jugador: “Lo mismo pasó en este caso, yo vi que íbamos 2-0, no reaccionábamos y él no reaccionaba. Yo hablé con él, nos pusimos de acuerdo y le mostré el error. Banguero es un jugador muy inteligente, es un jugador que ha jugado muchos partidos aquí”.

“Y Banguero me pregunta, ‘profe’ por qué no estoy jugando… La verdad es que Bertel ha aprovechado muy bien la oportunidad. Si te das cuenta, yo no soy partidario de estar cambiando tanto el equipo. Banguero sí se equivocó en la declaración. Se calentó, yo hablé con él, tenemos las mejores intenciones de que cuando vuelva, vuelva a ser mejor todavía. No bajó los brazos, sigue peleando por un lugar en Millonarios”, concluyó el adiestrador azul.