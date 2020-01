Alberto Gamero, técnico de Millonarios, habló ante la prensa después del triunfo 3-1 ante Santa Fe en el Torneo ESPN. El técnico resaltó el triunfo ante el rival de patio y se refirió al tema de fichajes, pues espera poder cerrar la contratación de dos jugadores más.

"Podemos traer uno o dos centrales, o un central y un mediocentro, estamos mirando esas posibilidades. No es que es que esté tranquilo con lo que tengo, pero estamos trabajando con lo que tenemos", dijo.

Mire acá: Millonarios derrotó a Santa Fe en el primer clásico del año

Sobre el balance del compromiso, el entrenador resaltó la diferencia del juego mostrado ante América respecto al que se vio contra el conjunto 'cardenal'. "A diferencia del partido con América, fuimos más ordenados, más incisivos, a medida que pasan los entrenamientos nos vamos entendiendo más. Hoy tuvimos a dos mediocentros como Pereira y Duque, que le dieron el orden que necesitaba el equipo. Claro está, que hubo muchos momentos en los que el partido se enredaba" analizó Gamero.

Eso sí, el timonel 'embajador' dejó claro que todavía hay que trabajar más conceptos. "Nos falta mucho todavía, pero vamos bien. Veo un equipo sólido al paso de cada entrenamiento", puntualizó.

Respecto a las contrataciones que han llegado a Millonarios y si la dirigencia del equipo le ha cumplido, él respondió: "La verdad me han cumplido en todo: a Elvis Perlaza lo conozco y lo traje; a Luciano Ospina, Juan Carlos Pereira, Ayron del Valle, ellos han venido; por eso a mí la junta directiva me ha cumplido. Como le he dicho a muchas personas, no voy a sacar 12 y a traer 12 jugadores. Yo sé que acá había una buena base de jugadores", concluyó.

Lea acá: Sorpresiva renuncia sacude a Millonarios a una semana del inicio de la Liga

Millonarios ya se encuentra clasificado a la gran final del Torneo ESPN y espera que se defina el rival entre Santa Fe, América y Cali.