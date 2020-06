Gamero rompe el silencio sobre salida de Faríñez a Europa

La salida de Wuilker Faríñez de Millonarios se está volviendo cada vez más fuerte, pese a que no hay una notificación oficial por parte del club azul. Sí, el arquero tiene contrato, pero se habla de que el Racing Club de Lens de Francia, equipo que tiene una relación directiva con el cuadro azul, podría ser su destino.

Sobre esto, Alberto Gamero rompió el silencio. El técnico de Millonarios sabe que por la crisis que vive hoy en día el fútbol colombiano es complicado que varios futbolistas sigan en la escuadra. Asimismo, acepta que, si el jugador se llegase a ir, habría que dejarlo ir porque es su futuro deportivo.

En charla con As Colombia, el entrenador del 'embajador' opinó al respecto y, aunque aceptó que no ha tenido ningún conocimiento acerca del futuro de Faríñez, le dio el aval para una hipotética transferencia.

"Entiendo que Faríñez siempre ha tenido su deseo de ir a Europa y el día que se le presente la oportunidad, las alas no se le van a cortar, pero hasta el momento no he recibido comunicación de que él va a salir del equipo", aseguró el timonel azul.

Por ahora, se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre lo que será el futuro de Wuilker Faríñez en el balompié colombiano.