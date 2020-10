Gamero se confiesa: opciones de clasificar y la falta de gol de Millonarios

Vea también: Santa Fe se metió segundo, Millonarios no despega; tabla de posiciones de la Liga BetPlay

“La preocupación del equipo es no poder hacer gol, porque creamos muchas más opciones que el oponente, pero no la metemos”, dijo el técnico en declaraciones recogidas por Win Sports. “En el fútbol se gana con goles. La tranquilidad es que el equipo ha mejorado defensivamente. Millonarios no va a bajar los brazos, mantendremos la ilusión de salir a hacer las cosas bien”, agregó el ‘samario’.

Sobre el desempeño del quince veces campeón del FPC frente a los santandereanos en El Campin, Gamero reiteró que “a Millonarios le faltó hacer un gol, en el fútbol la esencia es el gol. Hoy generamos en los costados y en pelota quieta, que es algo que estamos mejorando. La mayoría del partido fue controlado por nosotros, Bucaramanga no nos llegó ni una vez. Creamos oportunidades, pero no la metimos”.

“En la vida no todo es malo y el hecho de que se elabore y no se concrete no quiere decir que sea malo”, añadio el adiestrador ‘embajador’, explicando que "el equipo llega y estamos trabajando en eso, en la parte futbolística y mental. Creo que Millonarios hizo hoy un buen partido, Bucaramanga vino a proponer y nosotros presionamos. Tristeza sí tengo, porque no ganamos y estamos en esa posición, pero el equipo tiene con qué”.