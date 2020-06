Gamero se pronunció sobre el caso de Jéfferson Martínez y Matías de los Santos

En medio de la reestructuración que busca hacer Millonarios en su plantilla de jugadores para mermar la difícil situación económica del club, varios nombres están a la espera de una decisión oficial para conocer su futuro. Así como los jugadores esperan una determinación, el técnico Alberto Gamero está a la expectativa para hacer su equipo.

El estratega samario dialogó en el programa ‘Los Dueños del Balón’ de Antena 2 Bogotá y se refirió con respeto al tema de Jéfferson Martínez, por lo que quiso esquivar el interrogatorio de un posible ‘plan B’ para reemplazar al guardameta que tiene contrato hasta el 26 de junio, aunque todo apunta a su salida.

"Estoy esperando lo que pasa con estos muchachos que terminan contrato, porque todavía están conmigo. Sería yo irrespetuoso hablar de otros jugadores cuando tengo ya a estos jugadores. A la medida que se vayan dando las cosas vamos mirando", señaló el timonel en primera medida.

También se refirió a Matías de los Santos, defensa uruguayo que podría volver en los próximos días si Vélez no compra su pase o llega a un acuerdo con Millonarios para extender el préstamo: “Termina contrato en Vélez y ellos no creo que hagan uso de la opción de compra por el momento económico. Si Vélez hace la opción, pues él irá para allá, si esto no ocurre, su presencia le puede venir bien a Millonarios".

Y cerró hablando sobre el anhelado regreso a la competencia oficial de la Liga Betplay: “Nosotros estamos esperando fecha. Ha sido un tiempo largo entrenando vía Zoom, pero sabemos todos que no es lo mismo. Tratamos de que el grupo no se suba tanto de peso. No nos ha llegado la notificación que podemos entrenar, creo que primero hay un protocolo de los exámenes, y luego nos dirán cuándo retomamos entrenamientos".