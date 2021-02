Gamero, sin mentiras: esto dijo de Felipe Román y más posibles salidas de Millonarios

Alberto Gamero rompió el silencio y en rueda de prensa habló sobre la posible salida de Felipe Román a Boca Juniors de Argentina. El timonel fue claro y aceptó que han preguntado por varios jugadores; no obstante, aseguró que no hay nada concreto y que los directivos no le han comunicado algún detalle extra al respecto.

"De Román no hay nada. Son puras especulaciones, hasta el momento no hay nada. Él está centrado en jugar mañana [ante La Equidad], yo no he tenido ninguna información de la junta directiva de salidas", aseguró el timonel.

Sin embargo, en este tema hay que decir que la última información que se tiene es que Boca y Millonarios están en etapa de negociación; hay que esperar.

"Yo mantengo hablando con los directivos. Solo hay una posibilidad y es la de Matías de los Santos por ahora, yo he hablado de la parte deportiva de él, pero nadie me ha hablado de salidas de algún otro jugador", insistió Gamero.

Acto seguido aceptó que el buen momento del equipo hace que varios clubes se fijen en los jugadores.

"El presente de ellos es Millonarios. Hay jugadores que son pretendidos por otros equipos, pero es importante porque ayuda a crecer. Ellos tienen la cabeza centrada en acá y mañana", indicó.

Para el estratega es muy importante que todos entreguen lo máximo, pues las oportunidades llegarán después.

"Yo tengo algo con los jugadores. Les pido trabajo, profesionalismo para que tengan oportunidades de ser vistos por el fútbol extranjero o la Selección. Es a nivel mundial que se quieren llevar a los jugadores jóvenes. Ya queda de parte de ellos querer irse o no, pocas veces se ve quedarse porque ellos quieren ir al extranjero", remarcó.