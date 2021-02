Gamero y los aspectos que destaca de Millonarios en el empate ante el Medellín

Millonarios empató en condición de visitante frente al Independiente Medellín en el Atanasio Girardot. El entrenador Alberto Gamero resaltó el cero a cero pese a que no se pudo ganar el compromiso. El estratega resalta que haber mantenido el cero en su propio arco es muy importante de cara a lo que viene.

"Me voy contento porque enfrentamos a un equipo sólido como Medellín. Pienso que esa es la felicidad que nos da hoy. DIM tiene mucha posesión de balón y no se desesperan, tienen bloque corto; eso lo dijimos hoy. Me voy satisfecho", abrió así su rueda de prensa.

"'Bolillo' desde que llegó ha hecho un ordenamiento en la parte defensiva y sabíamos que íbamos a encontrar un equipo que hace transiciones, posesión. Fue bonito, porque ellos sabían lo que estábamos haciendo nosotros y los felicito por ese gran trabajo que hicieron hoy", resaltó.

Respecto a no haber encajado goles, Gamero resaltó la concentración de cada uno de sus defensas y volantes, pues supieron obstaculizar el juego rival.

"En el fútbol hay que buscar equilibrio, el partido pasado nos hicieron tres goles y quisimos mejorar para este juego. Medellín se para bien defensivamente y nos lo impidió. Fue un partido cerrado. Me deja la sensación que mejoramos respecto al partido pasado", resaltó.

Por otro lado, Alberto Gamero también opinó sobre el juego ofensivo del 'Embajador': "Yo no diría que tuvimos inconvenientes en el ataque, porque atacamos, encontramos un equipo que también trabaja. A Perlaza y Román los vi atacando. Vi muchos momentos la defensa parada en mitad de cancha. Lo que hay que hacer es valorar el trabajo del rival. Ellos nos cerraron los espacios", concluyó.

Millonarios es quinto del campeonato con 7 puntos en tres partidos jugados y una diferencia de 2 goles. El próximo partido de los azules es ante el Deportivo Pereira este domingo en el estadio El Campín.