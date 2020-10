Gamero y su preocupación antes del Millonarios vs Nacional: "Estoy desesperado"

Millonarios recibe este sábado a Atlético Nacional por la Liga Betplay. El equipo 'Embajador' necesita sí o sí ganar para intentar acercarse a la clasificación a los 'playoffs' del fútbol colombiano.

Sin embargo, el entrenador sabe que será un partido muy complicado frente al elenco 'verdolaga', ya que también está necesitado de buenos resultados y buscará un triunfo ante Millonarios en el clásico.

El entrenador samario confesó que se encuentra preocupado por la falta de definición en los encuentros: "En esto no puede haber desespero, si en algo estoy desesperado es en el puntaje que tengo, estoy desesperado porque quiero clasificar. ¿Pero desespero por botar un gol? Hay que tener tranquilidad. Tenemos que mejorar es la definición", dijo el timonel.

Sobre el rival Nacional, Gamero analizó al conjunto que dirige Juan Carlos Osorio como un rival que siempre le gusta atacar y arriesgar mucho; este detalle podría ser aprovechado por el equipo azul.

"Sabemos que es un equipo con volumen de ataque y si bien por momentos arriesga, lo primero es pararnos bien en defensa. Cuando un equipo se defiende bien puede atacar bien. Es un partido especial para todos, lo tomamos con la mayor responsabilidad. Repito, el equipo del todo mal no ha hecho las cosas. Este torneo no todo es mal, han aparecido jugadores, hemos consolidado a un grupo joven que pueden ser el futuro de Millonarios, esto no es fácil lo que estamos haciendo", resaltó.

Por otro lado, sobre el proyecto deportivo que gestiona en Millonarios, es consciente que necesita de ganar para lograr mantenerse en la institución, de lo contrario se podría dar su salida.

"Este proyecto se quiere con resultados, pero no siempre por no tener resultados las cosas son malas, hay camada de jugadores que han aparecido, son patrimonio del club. Con los directivos hablamos, se han dado cuenta de lo que pasa, veo con necesidad de querer sacar esto adelante. Hay mejoría, cosas buenas. Lo que he visto en los directivos es que se dan cuenta que hay cosas adelantadas, dios quiera que esto trascienda bien", concluyó.