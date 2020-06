¿Gato encerrado?

Cuando todo indicaba que había una luz en el camino en cuanto a la reanudación del fútbol en Colombia, volvieron los nubarrones: al parecer la situación no está muy clara y las fechas propuestas inicialmente no se van a poder cumplir.

Se había anunciado que el 8 de junio se iniciarían los entrenamientos individuales por parte de los 20 clubes que componen la Categoría A de la Liga Betpaly. Todo estaba encaminado a que esa fuera la fecha definitiva para que los jugadores volvieran a los campos de juego, sin embargo en las más recientes horas, el propio Ministro del Deporte, Ernesto Lucena, ha indicado que esa fecha no va a ser posible, ya que aún faltan por cumplir varios requisitos requeridos para la reapertura de las prácticas.

Se está a la espera del protocolo definitivo que debe entregar el Ministerio de la Salud, el cual no ha llegado a los clubes. El motivo no se sabe, pero comienzan a nacer las inquietudes, de qué es lo que sucede y cuál es la demora.

Jugadores, técnicos, preparadores físicos estaban listos para retornar a la actividad, pero de un momento a otro esa ilusión parece que se desvaneció, ya que el famoso documento, esperado por todos los equipos, no llega.

Una de las razones que ha esgrimido inicialmente Lucena sobre la demora por parte del Ministerio de Salud con el protocolo final para la reactivación de entrenamientos, es la escalada del número de contagios diarios en nuestro país, además del temor a que algún jugador del balompié nacional contraiga el virus.

Si bien esa teoría del Ministro Lucena es cierta, entonces será muy complicado que en unos 15 días se puedan reactivar los entrenamientos, ya que según los entendidos, entre los meses de junio, julio y agosto será el pico del coronavirus en Colombia.

Pero ajeno a lo manifestado por Lucena, nace la inquietud de las razones por las cuales no se entrega el documento final a la Dimayor. ¿Qué pasa?. ¿Es tan difícil su elaboración para no tenerlo preparado después de tres meses de cuarentena? ¿Será que existe otra razón de fondo y no nos quieren contar? El tiempo va pasando y parece que el retorno del fútbol en Colombia no está muy claro.

Siempre he mantenido la idea de que los afanes no traen nada bueno, y que primero está la salud antes que el espectáculo. Pero si la situación en Colombia es tan grave, como evidentemente lo es, ¿para qué dieron el 8 de junio como el inicio de los entrenamientos individuales, si se sabía que los contagios iban a aumentar? La verdad, esto no me queda muy claro. Países como Perú, el segundo con más contagios en Latinoamérica, ya dijo que iba a regresar e incluso dio una sede definitiva, la cual será Lima.

No puedo creer que exista una gran diferencia para Perú y Colombia. ¿O qué tienen los peruanos que no tenemos nosotros? Una inquietud que solo nos podrán responder las autoridades competentes.

Pero sin duda que queda un sinsabor sobre esta situación que no es clara y por la que nadie da una respuesta. Con todo respeto, no creo que el aumento de contagios pueda ser una razón valedera como para retrasar lo inicialmente planeado.

De todos es conocido que el gobierno nacional no quiere saber nada del actual presidente de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez, pero no quiero hilar tan delgadito y pensar que ese sea el motivo para frenar la entrega del famoso documento por parte del Ministerio de la Salud.

Quedó claro que el Ministerio del Deporte definió con quien quiere hablar y estableció que es Ramón Jesurún. Sería bueno que el dirigente se pronuncie y se manifieste sobre lo que está ocurriendo con la reanudación de entrenamientos en los equipos de la Dimayor.

De otro lado, me parece que ha existido desidia por parte de la Federación y Dimayor para dar a conocer cuál será la firma encargada de aplicar el dichoso protocolo. Ese trabajo sí lo deben tener listo para evitar posteriores contratiempos. No quiero pensar que alguien del fútbol colombiano esté poniendo una talanquera al regreso de la Liga Betplay, demorando la escogencia de la empresa que ejecute el protocolo sanitario exigido por el gobierno y así reanudar el fútbol.

Son varias las preguntas, pero muy pocas las respuestas. Lo único cierto es que ese mes de agosto para que el balón ruede se ve, a mi parecer, muy, pero muy lejano. Por eso los propios dirigentes de Dimayor ya pensaron en que lo mejor es solo hacer un torneo para lo que resta de este 2020.