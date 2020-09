Gerente de Junior contó la verdad sobre las ofertas que hay por Rangel

El caso de Michael Rangel sigue generando incertidumbre en el entorno del jugador por lo que parece un futuro definido y poco prometedor. El atacante no pudo continuar en América de Cali y debió regresar al Junior por obligación, pero allí ya sabe que no tiene el lugar que él desea.



Julio Comesaña le bajó el pulgar desde el día uno a Rangel pero se vio obligado a inscribirlo para la Liga Betplay, aunque se vaticina poca continuidad para el experimentado delantero. Antes eso, habló Héctor Fabio Báez, gerente deportivo del Junior, quien contó la verdad del jugador y le dio esperanza para ganarse un puesto en el equipo.



Lea también: En una extensa reunión, Bartomeu le puso condiciones al papá de Lionel Messi



"Sobre Rangel se dijo que había muchos pretendientes, pero cuando fumos a la realidad no había ninguno. Él estaba trabajando individual con un preparador físico y hasta ahora empezó trabajo grupal con sus compañeros... Rangel se queda en Junior si no le llega nada para irse al exterior", señaló en primera medida en diálogo con 'Supercombo del Deporte' de RCN Radio Cali.



"Nos dijeron que había una conversación inicial de Peñarol con Junior, pero nunca hubo una oferta y el técnico Diego Forlan ya se fue. Estamos en un mundo con una situación financiera muy compleja en Sudamérica, el fútbol está ahora en otra realidad. Rangel fue goleador y pensamos que iban a aparecer 50 ofertas y no fue así por esta realidad en el mundo", agregó sobre los negocios fallidos por el delantero.



De interés: Gareth Bale reveló que trató de irse de Real Madrid la pasada temporada



Y cerró animándole a ganarse un lugar en el equipo: "Los entrenamientos son los que te dan la pauta para el partido del fin de semana. Yo he visto jugadores que han empezado de perfil bajo y al mes fue titular indiscutido; eso nos pasó con Víctor Cantillo. El jugador tiene la oportunidad de ganarse su espacio porque tenemos partidos muy seguidos en Liga y Copa Libertadores".