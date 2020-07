Gerente de Junior habló de la posibilidad de que Rangel se quede en el club

Tras despedirse de América de Cali, el atacante Michael Rangel debe volver a Junior para resolver su futuro y buscar un nuevo equipo de cara al reinicio de la temporada. En ese sentido, el gerente de Junior, Héctor Fabio Baez dio claridad al respecto y, además de asegurar que el futbolista no se quedaría en el club barranquillero, también aseguró que no se han recibido ofertas del exterior por el futbolista.

"El jugador (Michael Rangel) deberá presentarse y la intención de Junior es hacer una transferencia definitiva, no tenemos nada por escrito pero ya hablamos con él y su representante", arrancó diciendo Baez sobre el exgoleador de América de Cali, cuyo pase no pudo ser comprado por la institución escarlata y, por lo tanto, deberá buscar un nuevo equipo para continuar su carrera luego de una buena campaña bajo el mando de Alexandre Guimaraes.

Posteriormente el dirigente de Junior afirmó que no hay espacio en el plantel y, por ende, se debe buscar un lugar para todos los jugadores que están regresando. "Todo jugador que sale volverá a Junior y ahora no se piensa en anexarle a la plantilla ningún jugador, no tenemos cómo agregar ningún futbolista. Por fortuna podemos mantener nuestro plantel hasta final de año", sentenció sobre la posibilidad de que Rangel se quede en el cuadro barranquillero.

Finalmente, sobre el regreso a la competencia y los arreglos que se están realizando en el estadio Metropolitano, el dirigente aseguró que considera que para septiembre todo estará listo y, mientras tanto, el Romelio Martínez suplirá las necesidades del cuadro 'Tiburón'. "El estadio estaría para septiembre y los tiempos darían, en cualquier momento podríamos iniciar la etapa competitiva en el Romelio Martínez", agregó.