Gerente deportivo de Junior contó la verdad del club en el caso Teófilo Gutiérrez

Un tema que ha inquietado los últimos días en las toldas del Junior de Barranquilla es el futuro de Teófilo Gutiérrez, delantero y figura del ‘tiburón, quien termina contrato el próximo mes de junio y semanas atrás manifestó su deseo de partir, incluso antes del vencimiento del mismo. Esto ante posibles diferencias con la directiva respecto a su renovación.

El futbolista no ha dicho mucho sobre su futuro y prefiere hablar del rendimiento del equipo en esta temporada, pero ya habría recibido ofertas de Argentinos Juniors para abandonar ya al Junior o en el peor de los casos para junio.

Lea también: Centro de James y gol de Yerry Mina: Everton goleó y sueña con la FA Cup

Bajo ese contexto se manifestó Héctor Fabio Báez, gerente del Junior, quien dio su versión del caso ‘Teo’: "Oficialmente no ha llegado ninguna oferta, hemos visto temas periodísticos, pero oficialmente al club no han llegado”, señaló en primera medida a través de ‘Habla Deportes’.

“Eso es un tema que habría que mirarlo en el momento en que llegue y bajo qué condiciones se dé. No es un tema de decir sí o no si no se saben las condiciones con las que se vaya a dar una posible operación, o desvinculación o ampliación, porque las tres opciones pueden estar sobre la mesa", agregó el directivo.

De interés: Jeison Murillo regresó de la lesión: buen partido, pero Celta de Vigo sigue sin ganar

El contrato de Teófilo Gutiérrez con Junior vence en el mes de junio y ya habría tenido algunas conversaciones con la directiva para renovarlo, pero por ahora sin luz verde; por lo que el jugador estudiaría ofertas del exterior.