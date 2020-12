La novela de Miguel Ángel Borja en el Junior habría dado un giro inesperado cuando se daba por descartada su continuidad en el conjunto rojiblanco. Después de que el fin de semana pasado, el jugador se despidiera en redes sociales, hubo una luz de esperanza para que el atacante se mantenga en las filas del conjunto costeño.

Y es que el ex alcalde Alejandro Char, al perecer, publicó una foto en su cuenta oficial de Twitter posando al lado de Borja donde anunciaba que el futbolista seguiría siendo del Junior. No obstante, el mensaje fue borrado minutos después en medio de la conmoción que generó. Cabe señalar que Junior no ha hecho ningún anuncio oficial respecto al futuro del delantero cordobés de 27 años.

“El regalo adelantado a los hinchas tiburones… ¡Borja se queda! Gracias Junior por el esfuerzo”, señalaba el trino en la cuenta oficial de Alejandro Char, quien cabe decir, fue el principal responsable de la llegada de Borja hace un año al conjunto atlanticense en medio de las arduas negociaciones con el Palmeiras para el préstamo del jugador.

#TemporadaDeHumo2021 ¿Y esto? Alejandro Char subió un trino en sus redes anunciando la continuidad de Miguel Ángel Borja y a los minutos lo borraron. pic.twitter.com/PEvuLJYgE7 — Habla Deportes (@HablaDeportes) December 23, 2020

Aunque Miguel Ángel Borja fue el goleador del Junior en la temporada 2020, el elenco colombiano no pudo hacer frente al costo de la ficha, así como el elevado salario que percibía el ariete. Esto último fue el detonante para que la directiva tirara la toalla, ya que el delantero devengaba una elevada cifra. A ello se le sumaron los inconvenientes derivados de la cuarentena que afectaron las finanzas del Junior.

Cabe indicar que en la víspera, el equipo de la ‘arenosa’ dejó lista la incorporación de Fernando Uribe. Así lo confirmó el representante del atacante, quien aseguró que su cliente llegaría a Barranquilla el próximo fin de semana para presentar exámenes médicos.