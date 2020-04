En medio de la emergencia sanitaria que atraviesa Colombia y que ha obligado a varias empresas a suspender parcialmente sus actividades o tomar medidas financieras como la reducción de sueldos, una de las tantas que busca soluciones es la Dimayor que ve lejos la posibilidad de reanudar el fútbol colombiano y no quiere que sus equipos quiebren.

Dimayor acudió al gobierno nacional en busca de soluciones por medio del Ministerio del Trabajo o algunos créditos que les puedan otorgar para cumplir con sus obligaciones salariales. Finalmente, muchas cosas no se han podido suscitar en ese aspecto y los equipos siguen tomando medidas, algunas impopulares.

Ángel Cabrera, Ministro del Trabajo, se refirió a lo que ha pasado con la entidad del fútbol colombiano: “A mí me llamó el presidente de Dimayor y le dije que no iba hacer una resolución para sacar gente, que hagan un esfuerzo y lo hicieron. La ley permite que se pueda hacer un acuerdo de voluntades para bajar el salario”, comentó en el programa ‘Zona Libre de Humo’.

Asimismo, el Ministro contó una petición que él le negó al fútbol colombiano en los últimos días: "En Dimayor me pidieron que suspendiera pagos parafiscales y les dije que en este momento no se puede hacer, porque no se puede desfinanciar el ICBF y el SENA”.

Y cerró hablando sobre la polémica que levantó Independiente Santa Fe antes de llegar a un acuerdo con su nómina de trabajadores: "El empleador al final puede tomar su decisión con los empleados, él asume sus consecuencias si cree tener la razón o demás. Santa Fe tomó su decisión, paró por allá, paró por acá. Recibí una queja en el tema de las mujeres, así que voy a mandar una carta para que se haga de otra manera. El empleador toma una decisión, pero se atiene a consecuencias”.