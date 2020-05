Goleador descartó el retiro y dejó claro su deseo de volver a Deportivo Cali

Freddy Henkyer Montero Muñoz es uno de esos jugadores colombianos que más impresionó a la afición del país por sus actuaciones siendo aún sub 20 en 2005 con la camiseta de Deportivo Cali y posteriormente con Atlético Huila, donde fue goleador y subcampeón del certamen local.

Sin embargo, Montero se perdió del radar local al partir muy joven en 2009 a la MLS de Estados Unidos en donde jugó para el Seattle Sounders y aunque después estuvo en el Sporting de Lisboa, no volvió a tener la oportunidad de ser convocado para la Selección Colombia.

Teniendo en cuenta el parón en las actividades por la pandemia del coronavirus, el atacante aprovechó para dialogar con Rincón Azucarero en donde dejó claro lo que piensa del pronto retiro y además reveló cuándo y a qué equipo quisiera regresar del balompié nacional.

Sobe regresas y terminar su carrera en Deportivo Cali, Montero aseguró que "sí claro, no tengo la menor duda soy hincha porque me formé ahí, tengo contrato con mi equipo hasta diciembre y cuando quede libre quiero ver qué pase con mi carrera, pero es una decisión que no depende de mí, no es una pregunta para mí es para los directivos que lo pueden hacer realidad”.

Seguidamente, el delantero señaló que aún tiene energía y talento para disfrutar el fútbol por lo que a sus 32 años no piensa en la opción de retirarse.

“Retiro no, todavía no pienso en eso, yo creo que hay que seguir disfrutando, me siento con energía, con talento y tengo todavía para seguir disfrutando de mi profesión, espero poder jugar unos tres o cuatro años”, indicó.

De esta manera, Freddy Montero, que juega desde 2019 con el Whitecaps Vancouver y termina contrato en diciembre de 2020 dejó abierta la puerta para regresar al fútbol colombiano y específicamente a Deportivo Cali.