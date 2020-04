Guarín confirmó dónde se quiere retirar y dejó blancos a los hinchas de Millonarios

"El amor mueve al ser humano. El fútbol me da lo que necesitaba y Vasco me lo dio. Más que disfrutar como jugador, es gracias por la vida. Independientemente de la situación particular de Vasco, estoy contento, contento y estoy aquí para ayudar al club a volver al nivel que merece", agregó.

Estas declaraciones de Guarín desilusionaron a los hinchas de Millonarios, que habían pensado que el volante acabaría la carrera en el club ‘embajador’, ya que siempre estuvo abierto a arreglar un posible contrato con el equipo y manifestó en varias ocasiones que es hincha del conjunto azul de Bogotá.