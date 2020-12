Guillermo de Amores reveló negociaciones con Deportivo Cali y la verdad de su lesión

“Estoy muy feliz porque un equipo tan grande como el Cali se interese en mí y estoy contento por lo que se me está presentando… Todo se dio por contacto de un amigo que está intermediando en esta situación y es importante el interés del club y el entrenador para que sea una buena posibilidad para mí”, señaló en primera medida.

“A este entrenador (Alfredo Arias) lo enfrenté en Uruguay varias veces y ha dejado huella en este país tras salir campeón con Wanderers y es un gran entrenador… Yo tengo contrato con Fénix, pero tengo posibilidad de salir a partir de enero. Los derechos federativos son de Fénix y en enero son míos”, acotó.

“En la cláusula tengo posibilidad de salir en enero… No tengo representante por ahora, unos amigos me ayudan y de resto trabajo solo en ese sentido. Al Cali lo he seguido en el torneo y la Copa Sudamericana y tengo referencias de algunos uruguayos que han jugado ahí, me estoy metiendo un poco en el equipo y la ciudad”, confesó sobre su ilusión de llegar al verdiblanco.

Incluso comentó que ya se contactó con gente del equipo: “Hablé con Hernán Menosse y me habló muy bien del club y la ciudad, de lo que me puedo encontrar si se da esta posibilidad. Alfredo también me llamó y me mostró el interés”.

Sobre la lesión que lo dejó varios meses fuera del fútbol y por la que algunos pusieron en duda su fichaje, se sinceró: “Tuve una lesión de meniscos, pero se complicó por una infección en la cirugía y eso me demoró un tiempo largo en volver a las canchas porque quedaron varias secuelas por la infección; después me tocó una cirugía en Europa y duré casi dos años sin jugar… Fue complicado para mí y mi familia, pero gracias a dios se pudo volver a jugar al fútbol en un buen nivel”.

Y cerró dejando un mensaje a los hinchas azucareros: “Ojalá que se pueda dar la posibilidad de llegar al Deportivo Cali, se van a encontrar con un gran profesional para llevar a lo más alto al equipo y al club”.