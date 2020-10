Guimaraes habló de la posibilidad de dirigir a Junior y detalló el presente de América

Previo al duelo de este miércoles 14 de octubre entre Junior de Barranquilla y América de Cali por la fecha 14 de la Liga BetPlay Dimayor, Alexandre Guimarães, exentrenador del conjunto 'escarlata' respondió a la posibilidad que existe para asumir la dirección técnica del equipo 'rojiblanco' y se refirió al presente de su exequipo.

Al ser consultado por la opción de volver a Colombia y tomar lasa riendas de Junior, Guimarães "gambeteó" al dar la respuesta ya que recordó que este miércoles se disputa el compromiso contra América y prefirió hablar sobre otras instituciones, al mismo tiempo que dejó claro que de Barranquilla solo conoce el aeropuerto y el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

"Junior juega hoy contra el América. Estuve pendiente de Tolima, que está haciendo muy buen torneo, estoy pendiente, intrigado y esperando que arranque Millonarios, porque se lo merece, estoy pendiente de La Equidad donde hay un zurdito que hace unos goles maravillosos, así que estoy pendiente de todo. Yo de Barranquilla conozco del aeropuerto al hotel, del hotel a la cancha, de la cancha al hotel y del hotel al aeropuerto. No conozco nada más que eso”, dijo en diálogo con ESPN.

Por otro lado, habló del presente de América de Cali y se la irregularidad que ha acompañado al cuadro 'escarlata' desde que que regresó la actividad profesional.

“Lo que he visto es que no ha podido ligar los resultados independientemente de cómo juega o no, porque es un tema que no me quiero meter. En estos torneos cortos se necesita ligar resultados y los partidos te van dando esa posibilidad. Es decir, se pudo amarrar un empate en Porto Alegre y no se amarró. Por X o Y razón no se pudo sumar en los dos partidos posteriores que han tenido en casa y claro eso al final te puede dañar mucho y te puede quitar las opciones para no llegar a la última fecha tan comprometido", afirmó.