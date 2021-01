Guimaraes se destapa: aspectos por mejorar e idea de juego de Atlético Nacional

Alexandre Guimaraes llegó a Atlético Nacional con la intención de imprimir un nuevo estilo de juego que le ayude a sacar campeón al cuadro 'verdolaga'. No obstante, el camino no ha sido para nada fácil: ya quedó eliminado de la Copa Betplay y su equipo no convence en la Liga.

El reloj corre y en Nacional no tienen paciencia, los resultados se tienen que ver rápido porque es el club más grande del país. Sin embargo, Guimaraes explicó tras la derrota ante La Equidad que todo es un proceso para poder afianzar la idea.

"Lo que debemos de mejorar indudablemente es cuando llegamos al último cuarto de cancha, definir la jugada. Y así fue también en el primer tiempo. Ya para el partido que sigue, esperamos la incorporación de Alex Castro, de ver cómo nos puede dar esa profundidad por el lado izquierdo y encontrar combinaciones que todavía estoy buscando para tener más volumen en media cancha del equipo rival", dijo 'Guima' ante los medios.

También a Nacional le han criticado su juego más directo, que ahora le apuesta más a las transiciones defensa - ataque y no tiene el control del partido. El entrenador tiene como prioridad que el equipo gane y el proceso hasta ahora está comenzando, reitera.

"En varios tramos de la iniciación de juego, nosotros ya hicimos un movimiento para por lo menos dar un poco más de tranquilidad en la salida del balón, pese a las condiciones de la cancha. Con lo que empezamos a ver de los que nos puede aportar Danovis en esa situación, más la llegada, muy probablemente, para el otro fin de semana de ya poder contar dentro del posible grupo con jugadores para el partido de Pereira, vamos teniendo más peso en esa salida", puntualizó.

Lo cierto es que prontamente este Nacional necesita ganar y fortalecer su idea, ya que dentro de poco iniciará su participación en la Copa Libertadores, uno de los objetivos en la temporada.