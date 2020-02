Gustavo Costas recuerda a Santa Fe y revela que habló con varios equipos en Colombia

Uno de los mejores técnicos extranjeros que ha pisado suelo colombiano en los últimos años es el argentino Gustavo Adolfo Costas, quien dirigió a Santa Fe en dos periodos y consiguió cinco títulos oficiales. Actualmente dirige a Guaraní de Paraguay y fue noticia por eliminar al poderoso Corinthians en la Copa Libertadores.

“Estoy contento por haber pasado de fase y dejar en el camino a un grande como Corinthians. Me alegra por mis jugadores y la gente... Guaraní fue el primer equipo que me permitió trabajar en el exterior, es una casa más para mí. El equipo va bien y aún queda una fase más”, señaló el argentino en diálogo con Win Sports TV.

Sobre las diferencias entre el balompié colombiano y el paraguayo, expresó: “El fútbol es pasión en todo el mundo y más en Sudamérica. Aquí es distinto... Ha tenido un bajón y se está tratando de acomodar las cosas. Son circunstancias que pasan a veces”.

También se refirió a un posible regreso a Colombia y su cariño por Santa Fe: “Espero volver algún día. He hablado con varios equipos en algunas circunstancias. Yo siempre he dicho que en Colombia me trataron bárbaro, no me puedo quejar... A Santa Fe lo sigo, es una casa más. Me trataron muy bien y le tengo mucho cariño”.

Y cerró hablando sobre sus aspiraciones en la presente Copa Libertadores: “Lo primero que debemos hacer es eliminar a Palestino. Tenemos chances de entrar en la fase de grupos, porque hemos armado un gran equipo que puede dar mucho. Guaraní es un equipo con promedio de edad entre 26 y 27 años”.