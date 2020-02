Habló el goleador de Santa Fe: sus falencias y la confianza para el clásico

Independiente Santa Fe atraviesa un buen momento en la Liga Betplay tras lograr tres victorias consecutivas y meterse entre los 4 mejores de la tabla de posiciones. Luego de un largo descanso, se prepara para enfrentar a Millonarios el próximo martes en el clásico bogotano.

Para hablar del presente ‘cardenal’, estuvo el delantero Diego Valdés ‘En La Jugada’ de RCN Radio, donde habló de su buena racha goleadora y el buen trabajo que se hace en el equipo con el técnico Hárold Rivera.

“Es la tranquilidad que me da el grupo, el cuerpo técnico. En las primeras fechas venía jugando bien y el grupo me apoyó... Somos un conjunto, contamos con hombres como Sambueza, pero también esperamos la salida de los laterales y acompañamiento de todos los jugadores para que las cosas salgan bien”, explicó el atacante sobre el grupo.

Luego habló de la producción ofensiva en el equipo de Rivera: "No ha cambiado nada. Estamos trabajando la presión alta y cuando tenemos la pelota es darle manejo. En el área hay que saber jugar los balones, saber aprovechar los centros y entendernos entre todos... Tenemos la responsabilidad de seguir como vamos y en lo personal de hacer goles".

Después se refirió a una de sus falencias en la llegada a Santa Fe: "Partido raro el primero. Once Caldas tiene un gran equipo y nos quitó el protagonismo. Envigado nos jugó muy bien, pero ya desde el tercer partido el equipo empieza a marcar y a conseguir los resultados... Siempre hay que mejorar. Estoy trabajando mucho en mejorar mi estado físico porque a veces en Bogotá me cuesta terminar los partidos".

Y cerró hablando del buen ambiente en el interior del equipo y el clásico ante el rival de patio el próximo martes: "Lo que yo he encontrado en Santa Fe es un respaldo muy grande. No pensé que el grupo me fuera a acoger de la manera que lo hizo. El profe Harold me ha apoyado y maneja la parte mental.... Siempre hay muchos trabajos y variantes. El día que se quiera hacer, Patricio y yo nos complementamos muy bien. Para el clásico ante Millonarios esperamos ganar y darle una alegría a la hinchada".