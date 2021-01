Habló Enrique Camacho: el sobrepeso de Guarín y el pedido de nuevos refuerzos

En la última semana Millonarios ha generado gran expectativa en el fútbol colombiano luego de romper el mercado de fichajes con la llegada de Fredy Guarín y Fernando Uribe. El equipo bogotano ya sumó tres puntos en la primera jornada y espera seguir por la senda del triunfo en esta temporada donde no jugará torneos internacionales.

Enrique Camacho, presidente de Millonarios, dialogó en ‘Primer Toque’ de Win Sports TV y comentó detalles sobre la situación de Fredy Guarín y cerró la puerta a la llegada de más refuerzos para el equipo de Alberto Gamero.

Lea también: ¿Qué le aportará la llegada de Alex Castro al Atlético Nacional de Guimaraes?

Respecto a Guarín, sentenció: “Lo ideal sería que estuviera con varios kilos menos, pero no todo se puede logar a tiempo. A mí me parece que rápidamente podrá llegar al nivel de peso, pero a mí lo que realmente me conmueve es la disposición de Guarín para jugar en Millonarios. Dijo que quería estar en la convocatoria y así poder jugar en cualquier momento”.

"Cuando Gamero le dijo que entrara a la cancha para controlar el partido lo hizo bastante bien, según dijo el DT. Hay que darle tiempo con más minutos por partido para que vaya llegando a su nivel; eso es normal cuando un jugador nuevo se incorpora a un equipo”, agregó.

De interés: La fiebre de los youtubers españoles con Millonarios ¿A qué se debe?

Luego negó la llegada de más refuerzos: “El esfuerzo patrimonial se hizo, pero ya terminó. No tenemos capacidad, interés ni solicitud para incorporar nuevos jugadores porque ya tenemos 29 jugadores para 18 partidos que vamos a jugar en este primer semestre”.

Y también aprovechó para elogiar la cantera del club azul: “Acá se invierte 3mil millones de pesos anuales en fútbol base, jugadores jóvenes en diferentes categorías. Había inversiones hundidas que no producían retorno, pero ahora esos jugadores saltan a primera y ya tienen prestigio y renombre en el mercado… El hincha siempre prefiere un nombre conocido a uno no conocido. Muchos se burlaban porque y decían que si a Emerson Rivado Rodríguez lo traje de Brasil y hoy él es uno de los jugadores más cotizado del club en el mercado".