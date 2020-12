Habló Guimaraes: su llegada a Nacional y el tema fichajes

Tras confirmarse su presencia en la próxima Liga Betplay bajo el mando de Atlético Nacional, Alexandre Guimaraes se mostró contento sobre la oportunidad que tendrá de volver a Colombia y dirigir a un ‘grande’ del fútbol colombiano.

En declaraciones a ESPN Radio, el brasileño manifestó que hay oportunidades que no se puede rechazar porque son equipos que un entrenador siempre querrá dirigir: “lo más importante para mí en esta nueva incursión en el fútbol colombiano es que me está llegando en un momento ideal de mi carrera, todo este tiempo de estar trabajando en el fútbol uno se prepara para este tipo de retos", expresó el campeón con América de Cali.

Le puede interesar: Las cuentas de Nacional para clasificar a la próxima Libertadores

El estratega se vio tranquilo por la responsabilidad que tendrá para mostrar por qué la dirigencia de Atlético Nacional puso sus ojos sobre él y además, porque tendrá que ayudar a Nacional a recuperar el terreno perdido en las competiciones internacionales.

“Espero tener esa serenidad de pararme frente a los jugadores y decirles 'vamos adelante a ganar' para que ellos den su mejor versión. Tal vez si me llega esta oportunidad antes no me encuentra en un momento tan placentero", agregó el nuevo timonel.

Vea también: Millonarios: a punto de confirmarse el primer fichaje para el 2021

Por otra parte, Guimaraes resaltó el ‘ADN’ definido que posee Nacional y además dijo que tenía que ‘estudiarlo’ para poder entrar en el circuito: “lo primero que se debe hacer es encontrar los intérpretes para ese ADN, que este Nacional lo tiene. A partir de eso, uno debe agregar conceptos que son propios de uno, pero es clarísimo que el club tiene futbolistas del medio campo hacia arriba que pueden hacer el fútbol que ha mostrado Atlético Nacional por mucho tiempo. No tengo ningún recelo. Los conceptos nuestros son muy aplicables en algunas facetas del juego, en otras tal vez haya que hacer una variante, es parte de la flexibilidad que uno como entrenador debe tener".

Los fichajes de Nacional en la era Guimaraes

Finalmente, el brasileño se refirió al tema fichajes: “En Medellín veremos los refuerzos, es normal intentar adivinar, pero lo cierto es que vuelvo con la maleta que recogí en Cali, ahora para Medellín”, finalizó el estratega. Cabe señalar que antes de anunciar su contratación, Atlético Nacional confirmó la salida de cinco futbolistas, entre ellos José Fernando Cuadrado, Helibelton Palacios y Diego Braghieri.