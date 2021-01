Habló la Dimayor: ¿se podría aplazar el inicio de la Liga Betplay?

Por ende, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo manifestó en RCN Radio que por parte del ente mayor del fútbol colombiano están “listos para comenzar este fin de semana la Liga y Torneo Betplay”, teniendo en cuenta que ya se jugó en la tarde de ayer (13 de enero) el compromiso entre Deportes Quindío y Alianza Petrolera: “Ellos (los alcaldes) tienen sus razones que hay que entender por las situaciones difíciles que estamos viviendo por el tema de la pandemia. La idea es coordinar con las autoridades una manera responsable para poder hacer uso de los estadios”.

Además de eso, Jaramillo dijo en la entrevista que por parte de la Dimayor se están cumpliendo “estrictamente” con los protocolos que se han acordado previamente con el gobierno nacional.

Aunque la Dimayor expresa que se cumple con rigurosidad lo pactado, han rondado varias imágenes en donde se perciben cientos de hinchas de Atlético Nacional apoyando al equipo ‘verdolaga’ en la ciudad de Armenia, por lo que fue una de las circunstancias para prohibir el uso de los estadios: “Hay que hacer un llamado a los hinchas para que entiendan que esta situación no da para estas aglomeraciones. No obstante, entendemos que el fútbol se presta para estas acciones, pero en este momento no se puede porque nos pone junto a los equipos una presión adicional”.

Hay que resaltar que Jaramillo fue enfático al decir que en la jornada de hoy se tendrá una reunión con varios dirigentes del FPC para hacer entenderle a los seguidores que estas manifestaciones son contraproducentes por varios factores.

A pesar de haber recibido la negativa de dos ciudades (Armenia y Tunja) para la realización de los partidos del fútbol colombiano, el máximo dirigente del FPC resaltó que no han tenido problemas por las demás ciudades: “Estamos bien porque hemos trabajado con las autoridades locales de la mano con los ministerios del Deporte y Salud. Tenemos una gran responsabilidad no solo con los jugadores sino con la ciudadanía”.